в какой координатной четверти находится точка пересечения прямых 6x-5y=-2 и 6x-2y=-4

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в первой. делаем систему и второе уравнение умножаем на -1 записываем в одну строчку 6x-5y-6x+2y=-4-2 -6 сокращаем получаем -3y=-6 y=2 теперь y подстовляем в первое уравнение 6x-10=-2 x=1,3333333 Ответ во второй