в чем причины относительного улучшения жизни советских людей в 70-е годы?:)

Гость: Гость:

1965г.-освоение целины в связи с этим связан экономический подъем(правда не очень большой), каждый работник откладывал деньги в сбербанке(2% годовых)- за год натекала неплохая сумма что способствовало поездке всей семьей куда нибудь+удачная политика брежнева