в чем причины относительного улучшения жизни советских людей в 70-е годы?:)
Обществознание
в чем причины относительного улучшения жизни советских людей в 70-е годы?:)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1965г.-освоение целины в связи с этим связан экономический подъем(правда не очень большой), каждый работник откладывал деньги в сбербанке(2% годовых)- за год натекала неплохая сумма что способствовало поездке всей семьей куда нибудь+удачная политика брежнева
Гость:
Само и освоение целины в связи с этим связан экономический подъем,каждый работник откладывал деньги в сбербанке,когда натекала определённая сумма для семьи и считались неплохим заработком и таким вот мышлением.
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