Мой любимый персонаж у Горького. 7 класс

Данко,Старуха Изергиль,есть еще рассказ Старый год в нем есть Любовь,Честность их можно взять как героев ))

Гость: Гость:

Мой любимый персонаж из произведения Максима Горького это буревестник(птица). В этом произведении с необычайной силой Горький выразил свое предчувствие нарастающей революции. Горький воспевал близкую, несомненную революционную бурю: Буря! Скоро грянет буря! Это смелый Буревестник гордо реет между молний над ревущим гневно морем, то кричит пророк победы: Пусть сильнее грянет буря!