Мой любимый персонаж у Горького. 7 класс
Литература
Мой любимый персонаж у Горького. 7 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Данко,Старуха Изергиль,есть еще рассказ Старый год в нем есть Любовь,Честность их можно взять как героев ))
Гость:
Мой любимый персонаж из произведения Максима Горького это буревестник(птица). В этом произведении с необычайной силой Горький выразил свое предчувствие нарастающей революции. Горький воспевал близкую, несомненную революционную бурю: Буря! Скоро грянет буря! Это смелый Буревестник гордо реет между молний над ревущим гневно морем, то кричит пророк победы: Пусть сильнее грянет буря!
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