а) Решите задачу. Моторная лодка, двигаясь по течению реки, на путь от пристани А до пристани Б затрачивает 2 ч, а на обратиный путь 4 ч. За какое время проплывёт плот от пристани А до пристани Б? По действиям ,плиииз)) заранее...

Математика

а) Решите задачу. Моторная лодка, двигаясь по течению реки, на путь от пристани А до пристани Б затрачивает 2 ч, а на обратиный путь 4 ч. За какое время проплывёт плот от пристани А до пристани Б? По действиям ,плиииз)) заранее спасибо)

Автор: Гость