а) Решите задачу. Моторная лодка, двигаясь по течению реки, на путь от пристани А до пристани Б затрачивает 2 ч, а на обратиный путь 4 ч. За какое время проплывёт плот от пристани А до пристани Б? По действиям ,плиииз)) заранее...
Математика
а) Решите задачу. Моторная лодка, двигаясь по течению реки, на путь от пристани А до пристани Б затрачивает 2 ч, а на обратиный путь 4 ч. За какое время проплывёт плот от пристани А до пристани Б? По действиям ,плиииз)) заранее спасибо)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V по теч=Vcобст+V течения V прот.теч=Vсобст.- V теч. х - собственная скорость лодки у- скорость течения Расстояние одинаковое в оба конца (х-у)*4=(х+у)*2 4х-4у=2х+2у 4х-2х=2у+4у 2х=6у х=3у - скорость течения в 3раза меньше скорости лодки Выразим х через 3у,найдем расстояние (х+у)*2 (3у+у)*2=8у - расстояние по течению, у - скорость течения 8у:у=8(часов) -будет плыть плот по течению от А до Б
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