срочно!!пожалуйста....поможіть......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Складіть словосполучення з поданими словами - пароніями Особовий - особистий комунікативний - комунікаційний - комунікабельний тактовний - тактичний
Қазақ тiлi
срочно!!пожалуйста....поможіть......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Складіть словосполучення з поданими словами - пароніями Особовий - особистий комунікативний - комунікаційний - комунікабельний тактовний - тактичний
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
мій друг дуже дуже комунікабельний і тактовний
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