срочно!!пожалуйста....поможіть......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Складіть словосполучення з поданими словами - пароніями Особовий - особистий комунікативний - комунікаційний - комунікабельний тактовний - тактичний

Қазақ тiлi
срочно!!пожалуйста....поможіть......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Складіть словосполучення з поданими словами - пароніями Особовий - особистий комунікативний - комунікаційний - комунікабельний тактовний - тактичний
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
мій  друг  дуже  дуже  комунікабельний  і  тактовний
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