Помогите решить пожалуйста :)х2-х-12 больше 0-49х2+14х-1 больше =0-3х2+х-2 меньше 0
Алгебра
Помогите решить пожалуйста :)х2-х-12 больше 0-49х2+14х-1 больше =0-3х2+х-2 меньше 0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) х2-х-12>0 x2-x-12=0 (a=1, b=-1, c=-12) D=b2-4ac=1+48=49 т.к. D>0, ур-ие имеет два корня x1,2=(-b2±√D)/2a=(1±7)/2 x1=4 x2=-3 (график параболы, х принадлежит (-3;4) 2) -49х2+14х-1>=0 -49x2+14x-1=0 (a=-49, b=14, c=-1, k=7) D1=k2-ac=49-49=0 т.к. D1=0, ур-ие имеет 1 корень x=-k/a=-7/-49=1/7 (график параболы, только при х=1/7) 3) -3х2+х-2<0 -3x2+x-2=0 (a=-3, b=1, c=-2) D=b2-4ac=1-24=-23 т.к. D<0, ур-ие не имеет корней ответ:нет корней
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