Помогите решить пожалуйста :)х2-х-12 больше 0-49х2+14х-1 больше =0-3х2+х-2 меньше 0

Алгебра

Помогите решить пожалуйста :)х2-х-12 больше 0-49х2+14х-1 больше =0-3х2+х-2 меньше 0

Автор: Гость