ПОМОГИТЕ СНОВА ПОЖАЛУЙСТА РЕБЯТА какова молекулярная формула соединения,если массовый состав этого вещества равен: K-39,7%,Mn-27,9%,O-32,4%.Плотность паров этого соединения по воздуху равна 5,445.

Гость: Гость:

Сейчас дедовским способом решим, не прибегая к "плотность по воздуху равно 5.445" w(K)=39.7%=0.397 w(Mn)=27.9%=0.279 w(O)=32.4%=-0.324 Составим пропорцию, где массовую долю будем делить на молярную массу элементов по таблице менделеева. 0,397/39 : 0,279/55 : 0,324/16 0,01 : 0,005 : 0,02 2 : 1 : 4 И того получаем: K2MnO4 НО!!! если мы подставим твои 5,445, то получится, что мое соединение весит тяжелее, а по этой плотности нам подходит только KMnO4, но в нем другие массовые доли. Так что либо ты неправильно написала массовые доли либо неправильно плотность по воздуху.