сократите дробь 12500/19500
Математика
сократите дробь 12500/19500
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12500/19500=125/195=25/39
Гость:
делишь на 500,и числитель,и знаменатель,выходит 25/27
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