К раствору массой 300 г с массовой долей азотной кислоты 8% прилили раствор массой 50 г с массовой долей гидроксида натрия 12%. Какая масса соли получилась?
Химия
К раствору массой 300 г с массовой долей азотной кислоты 8% прилили раствор массой 50 г с массовой долей гидроксида натрия 12%. Какая масса соли получилась?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
уравнение: HNO3+NaOH=NaNO3+H2O 1)m(HNO3)=m(р-ра)x массовую долю=300гх0.08=24г 2)n(HNO3)=m/M=24г/г/моль=0.5моль 3)n(HNO3)=n(NaNO3)=0.5моль 4)m(NaNO3)=n*M=0.5моль*85г/моль=42.5г возможно так) n-ню М-молярная масса
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