К раствору массой 300 г с массовой долей азотной кислоты 8% прилили раствор массой 50 г с массовой долей гидроксида натрия 12%. Какая масса соли получилась?

Химия

К раствору массой 300 г с массовой долей азотной кислоты 8% прилили раствор массой 50 г с массовой долей гидроксида натрия 12%. Какая масса соли получилась?

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