При помощи кусачек перекусывают гвоздь. Расстояние от оси вращения кусачек до гвоздя 2 см, а до точки приложения силы руки 16 см. Рука сжимает кусачки с силой 200 Н. Определите силу, действующую на гвоздь.

Физика
При помощи кусачек перекусывают гвоздь. Расстояние от оси вращения кусачек до гвоздя 2 см, а до точки приложения силы руки 16 см. Рука сжимает кусачки с силой 200 Н. Определите силу, действующую на гвоздь.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кусачки - это простой механизм,к которому применимо условие равновесия рычага: F1/F2=l2/l1 F1=F2*l2/l1=200*0.16/0.02=1600 (H)=1,6кН 
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