вопрос по булгакову "Собачье сердце!". Как история Калабуховского дома показывает процессы происходящие в России?

Литература
вопрос по булгакову "Собачье сердце!". Как история Калабуховского дома показывает процессы происходящие в России?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
помоему вот эта центральный вход забили, галоши с парадной украли, ковры с лестниц убрали, освещение гаснет 2 раза в месяц, в квартиры жилтоварищей вселяют, песни поют, если я не ошибаюсь  
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