До сих пор даже неясно,обладает ли морская мышь цветным зрением. Где здесь подчинительная связь?
Русский язык
До сих пор даже неясно,обладает ли морская мышь цветным зрением. Где здесь подчинительная связь?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это предложение сложноподчиненное с придаточным изъяснительным Придаточные изъяснительные прикрепляются к поясняемому слову тремя способами: 1) с помощью союзов что, как, будто, чтобы, когда и др.; 2) с помощью любых союзных слов; 3) с помощью союза-частицы ЛИ. [ До сих пор даже неясно], (обладает ЛИ морская мышь цветным зрением). [нареч.], (ли).
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