До сих пор даже неясно,обладает ли морская мышь цветным зрением.   Где здесь подчинительная связь?

Гость: Гость:

Это предложение сложноподчиненное с придаточным изъяснительным Придаточные изъяснительные прикрепляются к поясняемому слову тремя способами: 1) с помощью союзов что, как, будто, чтобы, когда и др.; 2) с помощью любых союзных слов; 3) с помощью союза-частицы ЛИ. [ До сих пор даже неясно], (обладает ЛИ морская мышь цветным зрением). [нареч.], (ли).