Синонім до слова "Дружба"

Қазақ тiлi
Синонім до слова "Дружба"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
                                          мир
Гость:
дружелюбие доброжелательство 
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