Синонім до слова "Дружба"
Қазақ тiлi
Синонім до слова "Дружба"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
мир
Гость:
дружелюбие доброжелательство
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