Может ли боковая грань правильной пирамиды быть прямоугольным треугольником?Может ли высота пирамиды быть больше её бокового ребра?

Геометрия

Может ли боковая грань правильной пирамиды быть прямоугольным треугольником?Может ли высота пирамиды быть больше её бокового ребра?

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