синонім до слова "Дужба"

Қазақ тiлi
синонім до слова "Дужба"
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приязнь, амикошонство, любовь, братание, единение, общение,знакомство.
Гость:
товаришування, братерство, приятельство, побратимство...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Определите спряжение глаголов: сияет или сияит?блещат или блещут?трепещат или трепещаут?рдеет или рдеит?пышит или пышет?брызжат или брызжут?дышат и...
Ответить
Литература
вопрос по булгакову "Собачье сердце!". Как история Калабуховского дома показывает процессы происходящие в России?
Ответить
Қазақ тiлi
Синонім до слова "Дружба"
Ответить
Русский язык
До сих пор даже неясно,обладает ли морская мышь цветным зрением.   Где здесь подчинительная связь?
Ответить
Химия
1)NH4Cl+AgNO3  2)Na2CO3+HCl  3)(NH4)2SO4+BaCl2   все в ионном и молекулярном виде
Ответить