синонім до слова "Дужба"
Қазақ тiлi
синонім до слова "Дужба"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приязнь, амикошонство, любовь, братание, единение, общение,знакомство.
Гость:
товаришування, братерство, приятельство, побратимство...
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