Если третий и седьмой члены арифметической прогрессии соответственно равны 1, 1 и 2, 3, то чему равен шестнадцатый её член ?

Алгебра
Если третий и седьмой члены арифметической прогрессии соответственно равны 1, 1 и 2, 3, то чему равен шестнадцатый её член ?
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