Если третий и седьмой члены арифметической прогрессии соответственно равны 1, 1 и 2, 3, то чему равен шестнадцатый её член ?

Алгебра

Если третий и седьмой члены арифметической прогрессии соответственно равны 1, 1 и 2, 3, то чему равен шестнадцатый её член ?

Автор: Гость