-1 целая 8 11-ых умножить на 1 целую 3 19-ые=?

Математика
-1 целая 8 11-ых умножить на 1 целую 3 19-ые=?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
переводим в неправильную дробь,получаем: -19/11*22/19 19 и 19 сокращаем,остаётся -22/11=2   Пример:-19/11*22/19=-22/11=-2 Ответ:-2
Гость:
19 21ых умножить на 21 19ую=21 11ая=1 целая 10 11ых
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