самая холодная природная зона в россии зимой
Українська література
самая холодная природная зона в россии зимой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
самая холодная природная зона= в россии зимой сибирская( сибирь)
Гость:
самая холодная - арктика
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