каковы причины неудачи экономической реформы?:)

Гость: Гость:

1.Медленные темпы экономического развития. 2.Тактические просчеты. 3.Нарушение хозяйственных связей между союзными республиками и регионами. 4.Навязанная дорогостоящая гонка вооружений 5.Избыток предложения нефти,первым делом приняли закон о приватизации, после свободная внешняя торговля и свободная продажа доллара, приватизируй и продавай.