каковы причины неудачи экономической реформы?:)

Обществознание
каковы причины неудачи экономической реформы?:)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Медленные темпы экономического развития.  2.Тактические просчеты.  3.Нарушение хозяйственных связей между союзными республиками и регионами. 4.Навязанная дорогостоящая гонка вооружений  5.Избыток предложения нефти,первым делом приняли закон о приватизации, после свободная внешняя торговля и свободная продажа доллара, приватизируй и продавай.
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