каковы причины неудачи экономической реформы?:)
Обществознание
каковы причины неудачи экономической реформы?:)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Медленные темпы экономического развития. 2.Тактические просчеты. 3.Нарушение хозяйственных связей между союзными республиками и регионами. 4.Навязанная дорогостоящая гонка вооружений 5.Избыток предложения нефти,первым делом приняли закон о приватизации, после свободная внешняя торговля и свободная продажа доллара, приватизируй и продавай.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите пожалуйста! Мне надо написать по русскому сочинение на теме-"Майский день 9 мая" Пожалуйста! Помогите!!!((((
Українська література