h2so4+fecl3=... составьте ионные уравнения
Химия
h2so4+fecl3=... составьте ионные уравнения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]3H_2SO4+2FeCl_3=Fe_2(SO_4)_3+6HCl[/latex]↑ - молекулярное [latex]2Fe^+^3+6Cl^-+6H^++3SO_4^-^2=2Fe^+^3+3SO_4^-^2+6HCl[/latex]↑ -полное ионное [latex]6Cl^-+6H^+=6HCl[/latex]↑, сокращаем шестерки: [latex]Cl^-+H^+=HCl[/latex]- сокращенное ионное
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Русский язык
Помогите пожалуйста! Мне надо написать по русскому сочинение на теме-"Майский день 9 мая" Пожалуйста! Помогите!!!((((
Українська література