Верно ли, что правильная треугольная пирамида является правильным тетраэдром?
Геометрия
Верно ли, что правильная треугольная пирамида является правильным тетраэдром?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
верно, потому что тетраэдр представляет собой многогранник состоящий из 4 треугольников.
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