Столяр отремонтировал 32 стула , работая 5 часа до обеда и 3 часа после обеда . за каж??ый час столяр ремонтировал одинаковое количество стульев . сколько стульев отремонтировал столяр до обеда ? после обеда,

Математика

Столяр отремонтировал 32 стула , работая 5 часа до обеда и 3 часа после обеда . за каж??ый час столяр ремонтировал одинаковое количество стульев . сколько стульев отремонтировал столяр до обеда ? после обеда,

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