Столяр отремонтировал 32 стула , работая 5 часа до обеда и 3 часа после обеда . за каж??ый час столяр ремонтировал одинаковое количество стульев . сколько стульев отремонтировал столяр до обеда ? после обеда,
Математика
Столяр отремонтировал 32 стула , работая 5 часа до обеда и 3 часа после обеда . за каж??ый час столяр ремонтировал одинаковое количество стульев . сколько стульев отремонтировал столяр до обеда ? после обеда,
Ответ(ы):
Гость:
5+3=8 32:8=4 4*5=20 стульев до обеда 4*3=12 стульев после обеда
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