Три подружки договорились к праздничному столу купить 12 пирожных Первая купила 5 пирожных, вторая-7, а третья вместо своей доли внесла 12 рублей. Как подругам разделить между собой эти деньги

Математика
Три подружки договорились к праздничному столу купить 12 пирожных Первая купила 5 пирожных, вторая-7, а третья вместо своей доли внесла 12 рублей. Как подругам разделить между собой эти деньги
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Первой 3 рубля, второй 9 рублей. Т. к. за свою долю третья подруга вносит 12 рублей, а доля каждой подруги 4 пирожных, то получаем 1 пирожное 3 рубля.
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