Три подружки договорились к праздничному столу купить 12 пирожных Первая купила 5 пирожных, вторая-7, а третья вместо своей доли внесла 12 рублей. Как подругам разделить между собой эти деньги

Математика

Три подружки договорились к праздничному столу купить 12 пирожных Первая купила 5 пирожных, вторая-7, а третья вместо своей доли внесла 12 рублей. Как подругам разделить между собой эти деньги

Автор: Гость