Страус весит 160 кг – это вес 80000 птиц колибри-пчёлка. Останки древних птиц при рас??опках показали, что существовали более крупные птицы, например, динорнис, весом 200 кг. Скольким колибри был равен его вес?
Математика
Страус весит 160 кг – это вес 80000 птиц колибри-пчёлка. Останки древних птиц при рас??опках показали, что существовали более крупные птицы, например, динорнис, весом 200 кг. Скольким колибри был равен его вес?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
400 000 колибри 160кг=160000гр:80000пт=2гр -весит одна колибри 200кг=200 000гр 2гр*200 000гр=400 000птиц колибри будет равен вес динорниса
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