Страус весит 160 кг – это вес 80000 птиц колибри-пчёлка. Останки древних птиц при рас??опках показали, что существовали более крупные птицы, например, динорнис, весом 200 кг. Скольким колибри был равен его вес?

Математика

Страус весит 160 кг – это вес 80000 птиц колибри-пчёлка. Останки древних птиц при рас??опках показали, что существовали более крупные птицы, например, динорнис, весом 200 кг. Скольким колибри был равен его вес?

Автор: Гость