Суффиксы ок,ик, ушк юшк оньк еньк ечк чик к подходят к словам яблоко лимон трава по??е Оля колос дочка колокол друг нос
Русский язык
Суффиксы ок,ик, ушк юшк оньк еньк ечк чик к подходят к словам яблоко лимон трава по??е Оля колос дочка колокол друг нос
Ответ(ы):
Гость:
Да эти суффиксы являются к этим словам
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