Сумма четырёх чисел 210 , первое число составляет 2/5 этой суммы , второе число 1/4 первого числа , а третье число 3/5 суммы оставшихся двух чисел . Найдите эти числа.

Математика

Сумма четырёх чисел 210 , первое число составляет 2/5 этой суммы , второе число 1/4 первого числа , а третье число 3/5 суммы оставшихся двух чисел . Найдите эти числа.

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