Сумма двух чисел равна 12, а их произведение равно 32. Найдите это число

Алгебра
Сумма двух чисел равна 12, а их произведение равно 32. Найдите это число
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Числа --8-  и - 4-  8 + 4 = 12   8 х 4 = 32
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