Log5(x-1)lt;=2 решите неравенство
Алгебра
Log5(x-1)lt;=2 решите неравенство
Ответ(ы):
Гость:
Log₅ (x - 1) ≤ 2 ОДЗ: x - 1 > 0, x > 1 5 > 1 x - 1 ≤ 5² x ≤ 25 + 1 x ≤ 26 С учётом ОДЗ получаем: х ∈ (1; 26]
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