Коля и миша пускали кораблики в ручье.Флотилия Коли насчитывала 9 кораблей,а флотилия Миши - 7.сколько кораблей плыло по ручью?
Математика
Коля и миша пускали кораблики в ручье.Флотилия Коли насчитывала 9 кораблей,а флотилия Миши - 7.сколько кораблей плыло по ручью?
Ответ(ы):
Гость:
16 кораблей..............
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