Количество яблок в корзине выражается двузначным числом. Яблоки можно разделить ??оровну между 5 детьми. но нельзя разделить поровну между 4 детьми.Сколько яблок в корзине.

Математика

Количество яблок в корзине выражается двузначным числом. Яблоки можно разделить ??оровну между 5 детьми. но нельзя разделить поровну между 4 детьми.Сколько яблок в корзине.

Автор: Гость