Количество яблок в корзине выражается двузначным числом. Яблоки можно разделить ??оровну между 5 детьми. но нельзя разделить поровну между 4 детьми.Сколько яблок в корзине.
Математика
Количество яблок в корзине выражается двузначным числом. Яблоки можно разделить ??оровну между 5 детьми. но нельзя разделить поровну между 4 детьми.Сколько яблок в корзине.
Ответ(ы):
Гость:
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Сделать синтаксический разбор предложения: В лице его показалось какое-то напря??енное выражение, от которого он даже покраснел. сроочноо!
Математика
Заполни в равенствах пропуски. 721 см2= ...:дм2 ... см2 348 мм= ..дм .. см ... мм 534 см2=...дм2 ... см2 291 мм= ...м ... дм ... см
Қазақ тiлi
НУЖЕН СРОЧНО ПЕРЕВОД Казахские сказки — Қазақ ертегілері Жыл басы Ең ерте заманда хайуандар жылдың басы болуға таласыпты. Сонда жылқы айтыпт...
Русский язык