3*(0,4x+7)-4*(0.8x-3)=2
Математика
3*(0,4x+7)-4*(0.8x-3)=2
Ответ(ы):
Гость:
Раскрываем скобки фонтанчиком 1,2х+21-3,2х+12-2=0 считаем подобные слагаемые -2х+31=0 решаем уравнение -2х=-31 х=15,5
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