Заполни в равенствах пропуски. 721 см2= ...:дм2 ... см2 348 мм= ..дм .. см ... мм 534 см2=...дм2 ... см2 291 мм= ...м ... дм ... см

Математика
Заполни в равенствах пропуски. 721 см2= ...:дм2 ... см2 348 мм= ..дм .. см ... мм 534 см2=...дм2 ... см2 291 мм= ...м ... дм ... см
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
721 см 2"=7 дм2" 21 см2 "       348 мм=3 дм 40 см 8 мм.     534 см2 "=5 дм2 " 34 см2 "   291 мм= 0,2 м  0, 9 дм  0,1 см
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