Log 5 (x+6) = 1 Log 7 (4x+3) = log 7 (x+6) Log 1 дробь 3 (7x-4x 2) = -1
Математика
Log 5 (x+6) = 1 Log 7 (4x+3) = log 7 (x+6) Log 1 дробь 3 (7x-4x 2) = -1
Ответ(ы):
Гость:
Проверь правильно ли я условия написал в 3 примере 4х² ?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В книге 240 стр.в субботу богдан прочитал 30% книги а в воскр. 75% остатка . сколько стр. осталось прочитать богдану . ПРОСЬБА С ПОЯснением
Математика
Количество яблок в корзине выражается двузначным числом. Яблоки можно разделить ??оровну между 5 детьми. но нельзя разделить поровну между 4 детьми...
Математика
Русский язык
Сделать синтаксический разбор предложения: В лице его показалось какое-то напря??енное выражение, от которого он даже покраснел. сроочноо!