Log 5 (x+6) = 1 Log 7 (4x+3) = log 7 (x+6) Log 1 дробь 3 (7x-4x 2) = -1

Математика
Log 5 (x+6) = 1 Log 7 (4x+3) = log 7 (x+6) Log 1 дробь 3 (7x-4x 2) = -1
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Гость:
Проверь правильно ли я условия написал в 3 примере 4х² ?
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