На пасеке 30 ульев дали за лето дали по 36 кг меда и 20 ульев - по 42 кг. Сколько всего ки??ограммов меда получили с этих ульев за лето?
Математика
На пасеке 30 ульев дали за лето дали по 36 кг меда и 20 ульев - по 42 кг. Сколько всего ки??ограммов меда получили с этих ульев за лето?
Ответ(ы):
Гость:
1) 30х36=1080 (кг)2 )20х42=840(кг)3) 1080+840=1920(кг)Ответ:1920 кг.
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