Какое время на тело действует сила 20 H, если импульс тела изменился на 120 кг*м/с
Физика
Какое время на тело действует сила 20 H, если импульс тела изменился на 120 кг*м/с
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