Дано:окружность П=3,14 1)r=5 2)r=7 3)r=8 Найдите L L=2Пr
Математика
Дано:окружность П=3,14 1)r=5 2)r=7 3)r=8 Найдите L L=2Пr
Ответ(ы):
Гость:
1) подставляем в уравнение данные L=2*3,15*5=31,5 2) L=2*3,15*7=44,1 3) L=2*3,15*8=50,4
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