Дано:окружность П=3,14 1)r=5 2)r=7 3)r=8 Найдите L L=2Пr

Математика
Дано:окружность П=3,14 1)r=5 2)r=7 3)r=8 Найдите L L=2Пr
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) подставляем в уравнение данные   L=2*3,15*5=31,5  2)  L=2*3,15*7=44,1   3)  L=2*3,15*8=50,4
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Коля и миша пускали кораблики в ручье.Флотилия Коли насчитывала 9 кораблей,а флотилия Миши - 7.сколько кораблей плыло по ручью?
Ответить
Физика
Какое время на тело действует сила 20 H, если импульс тела изменился на 120 кг*м/с
Ответить
Математика
На пасеке 30 ульев дали за лето дали по 36 кг меда и 20 ульев - по 42 кг. Сколько всего ки??ограммов меда получили с этих ульев за лето?
Ответить
Алгебра
Помогите решить эти задания
Ответить
Математика
Log 5 (x+6) = 1 Log 7 (4x+3) = log 7 (x+6) Log 1 дробь 3 (7x-4x 2) = -1
Ответить