Сумма двух чисел равна 790,а их разность равна 200.найдите оба числа,постарайтесь решить эту задачу двумя способами:арифметическим и алгебраическим,заранее спасибо

Математика
Сумма двух чисел равна 790,а их разность равна 200.найдите оба числа,постарайтесь решить эту задачу двумя способами:арифметическим и алгебраическим,заранее спасибо
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Мне нужно описать газообмен в тканях, по принципу газообмена в лёгких:" Из альвеол кислород попадает в капилляр по средствам закона диффузии (газ и...
Ответить
Русский язык
Сколько в слове хлопья сллагов
Ответить
Математика
Найдите объём прямоугольного паралелепипеда , измерения которого равны 3м,5м,8м
Ответить
История
афинский мыслитель сократ шутливо утверждал что греки расселись вокруг моря как ??ягушки вокруг болота. Рассмотрите карту образование греческих кол...
Ответить
Обществознание
Сообщение о труде и , как отценивается труд
Ответить