Сумма двух чисел равна 790,а их разность равна 200.найдите оба числа,постарайтесь решить эту задачу двумя способами:арифметическим и алгебраическим,заранее спасибо
Математика
Сумма двух чисел равна 790,а их разность равна 200.найдите оба числа,постарайтесь решить эту задачу двумя способами:арифметическим и алгебраическим,заранее спасибо
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