Сумма двух чисел равна 790,а их разность равна 200.найдите оба числа,постарайтесь решить эту задачу двумя способами:арифметическим и алгебраическим,заранее спасибо

Математика

Сумма двух чисел равна 790,а их разность равна 200.найдите оба числа,постарайтесь решить эту задачу двумя способами:арифметическим и алгебраическим,заранее спасибо

Автор: Гость