Сумма двух углов,образованных при пересечение двух прямых,равна 110°.Найдите эти у??лы.Помогитеее срооооооочно
Математика
Сумма двух углов,образованных при пересечение двух прямых,равна 110°.Найдите эти у??лы.Помогитеее срооооооочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если это вертикальные углы, то они равны. Тогда 110 градусов/2 = 55 градусов каждый угол.
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