Сумма двух внутренних накрест лежащих углов при пересечении двух параллельных прямых секущей равна 30 градусам.Чему равны эти углы?

Геометрия
Сумма двух внутренних накрест лежащих углов при пересечении двух параллельных прямых секущей равна 30 градусам.Чему равны эти углы?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Внутренние накрест лежащие углы равны, значит они равны 30/2=15 градусов
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