Сумма пяти чисел равна 563. одно из слагаемых равно 127. чему будет равна сумма если э??о слагаемое заменить на число 146

Математика

Сумма пяти чисел равна 563. одно из слагаемых равно 127. чему будет равна сумма если э??о слагаемое заменить на число 146

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