Сумма пяти чисел равна 563. одно из слагаемых равно 127. чему будет равна сумма если э??о слагаемое заменить на число 146
Математика
Сумма пяти чисел равна 563. одно из слагаемых равно 127. чему будет равна сумма если э??о слагаемое заменить на число 146
Ответ(ы):
Гость:
563 - 127 =436 сумма 4 слагаемых. 436 + 146 =582 будет равна сумма, если слагаемое- 127, заменить на -- 146.
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