Сумма пяти чисел равна 563. одно из слагаемых равно 127. чему будет равна сумма если э??о слагаемое заменить на число 146

Математика
Сумма пяти чисел равна 563. одно из слагаемых равно 127. чему будет равна сумма если э??о слагаемое заменить на число 146
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
563 - 127 =436 сумма 4 слагаемых.  436 + 146 =582   будет равна сумма, если слагаемое- 127, заменить на -- 146.
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