Сумма внешних углов треугольника АВС при вершинах А и В взятых по одному для каждой вершины 240 тогда угол С равен?
Геометрия
Сумма внешних углов треугольника АВС при вершинах А и В взятых по одному для каждой вершины 240 тогда угол С равен?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
240=180-В+180-А=360-(А+В) => A+B=120 С=180-120=60
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