Сумма внешних углов треугольника АВС при вершинах А и В взятых по одному для каждой вершины 240 тогда угол С равен?

Геометрия

Сумма внешних углов треугольника АВС при вершинах А и В взятых по одному для каждой вершины 240 тогда угол С равен?

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