Сумму чисел 840 и 160 уменьшить в 100 раз.

Математика
Сумму чисел 840 и 160 уменьшить в 100 раз.
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(840+160)÷100будет10
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