Существительное - это ........ часть речи, которая отвечает на вопросы ......... и обознач??ет....... . К постоянным морфологическим признакам существительного относят:......... .В предложении существительное чаще всего бывает ...

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Существительное - это ........ часть речи, которая отвечает на вопросы ......... и обознач??ет....... . К постоянным морфологическим признакам существительного относят:......... .В предложении существительное чаще всего бывает ............. .

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