Существительное - это ........ часть речи, которая отвечает на вопросы ......... и обознач??ет....... . К постоянным морфологическим признакам существительного относят:......... .В предложении существительное чаще всего бывает ...
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Существительное - это ........ часть речи, которая отвечает на вопросы ......... и обознач??ет....... . К постоянным морфологическим признакам существительного относят:......... .В предложении существительное чаще всего бывает ............. .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самостоятельная, кто и что, предмет ,1. собственное или нарицательное; 2. одушевлённое или неодушевлённое; 3. род; 4.склонение;, подлежащим (редко сказуемым)
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