Существительное, образованное от этого глагола, совпадает с формой прошедшего вр??мени этого глагола. Какой это глагол? а) опекать б) обижать в) отекать

Русский язык
Существительное, образованное от этого глагола, совпадает с формой прошедшего вр??мени этого глагола. Какой это глагол? а) опекать б) обижать в) отекать
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Правильный ответ: В) Существительное "отёк" совпадает с глаголом в прошедшем времени.
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