Существительное, образованное от этого глагола, совпадает с формой прошедшего вр??мени этого глагола. Какой это глагол? а) опекать б) обижать в) отекать

Русский язык

Существительное, образованное от этого глагола, совпадает с формой прошедшего вр??мени этого глагола. Какой это глагол? а) опекать б) обижать в) отекать

Автор: Гость