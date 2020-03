Сведение об бэтмане на английском

Гость: Гость:

I’m mad about comics and movies based on fantastic stories about superheroes, mutants and other fictional extraordinary characters with super-powers. My favorite one is Batman. This character is a member of DC and he could be found in a plenty of cartoons, comics and video games.Batman is a nickname of a rich orphan Bruce Wayne who lost his parents when he was a kid – they were gunned down within sight of a small boy (Bruce). This moment changed a lot in his life. He inherited big money, family business and lived in a big house with a family butler, Albert. But Bruce didn’t become an ordinary man, but a billionaire industrialist and a well-known playboy with secrets. He decided to be the greatest weapon against crime and save lives of ordinary people. Unlike most of Marvel and DC superheroes Batman has no such unusual skills and super-powers as super-strength, super-speed, flight, invulnerability, x-ray vision, self-healing, etc. Although, he is the most featured superhero of all, because he’s a brilliant detective, a talented jack-of-all-trades, who’s mastered fighting aircrafts. Batman has created his own Batarangs, Batmobile and Utility Belt filled with different types of weapon. He’s always five steps ahead of his foes. Batman is the main protector of Gotham City, dressed like a bat.I suppose that all Batman movies have become a part of classical cinematography. My favorite one is The Dark Knight with Christian Bale. Now I’m waiting with impatience for a new movie Batman vs. Superman with Ben Affleck.In my opinion, Batman is the obvious proof you don’t need any super-powers to protect somebody and become somebody’s personal hero. He shows people, that the world is our oyster and everybody could change it. ПЕРЕВОДЯ без ума от комиксов, фантастических фильмов о супергероях, мутантах и прочих вымышленных необычных персонажей, наделенных супер-способностями. Мой самый любимый из них – Бэтмен. Этого героя, персонажа вселенной DC, можно увидеть во множестве мультфильмов, комиксов и видеоигр.Бэтмен – прозвище богатого сироты Брюса Уэйна, потерявшего родителей, будучи еще ребенком – их застрелили на глазах у маленького мальчика (Брюса). Это изменило многое в его жизни. Он получил в наследство много денег, семейный бизнес и жил в большом доме с дворецким, Альбертом. Но Брюс стал не обыкновенным человеком, а магнатом-миллиардером и известным плейбоем со своими секретами. Он решил стать величайшим борцом с преступностью и спасать жизни обычных людей.В отличие от большинства супергероев вселенных Marvel и DC, у Бэтмена нет таких необычных навыков и супер-способностей как суперсила, суперскорость, левитация, неуязвимость, регенерация и т.д. Однако Бэтмен имеет наиболее мощное техническое оснащение по сравнению с другими героями, так как он – потрясающий детектив, мастер на все руки, изобретающий летательные аппараты. Он создал Бэтаранги, Бэтмобиль и пояс, оснащенный разнообразными орудиями. Он всегда на пять шагов опережает своих врагов. Бэтмен – главный защитник города Готэм в костюме летучей мыши.Мне кажется, что все фильмы про Бэтмена уже стали классикой мирового кинематографа. Мой любимый – Темный рыцарь с Кристианом Бейлом. Сейчас я с нетерпением жду новый фильм Бэтмен против Супермена с Беном Аффлеком.По-моему, Бэтмен – очевидное доказательство того, что не нужно иметь каких либо суперспособностей для того чтобы защитить кого-то и стать для кого-то личным героем. Он показывает людям, что все находится в их руках, и каждый может изменить мир.