Свет переходит из стекла в вакуум. как изменяется частота световой волны?
Физика
Свет переходит из стекла в вакуум. как изменяется частота световой волны?
Ответ(ы):
Гость:
При переходе световой волны (электромагнитных волн) из одной среды в другую частота волны не меняется, но изменяется длина волны, т.к. изменяется скорость распространения волны в веществе
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