В два магазина отправили 118 ящиков яблок. когда оба магазина продали 2200 кг яблок, т?? в первом магазине осталось 7 ящиков яблок, а во втором-11 ящиков сколько килограммов яблок осталось во втором магазине?

Математика

В два магазина отправили 118 ящиков яблок. когда оба магазина продали 2200 кг яблок, т?? в первом магазине осталось 7 ящиков яблок, а во втором-11 ящиков сколько килограммов яблок осталось во втором магазине?

Автор: Гость