В два магазина отправили 118 ящиков яблок. когда оба магазина продали 2200 кг яблок, т?? в первом магазине осталось 7 ящиков яблок, а во втором-11 ящиков сколько килограммов яблок осталось во втором магазине?
Математика
В два магазина отправили 118 ящиков яблок. когда оба магазина продали 2200 кг яблок, т?? в первом магазине осталось 7 ящиков яблок, а во втором-11 ящиков сколько килограммов яблок осталось во втором магазине?
Ответ(ы):
Гость:
11+7=18(ящиков) - осталось в двух магазинах 118-18=100(ящиков) - распродали в обоих мвгазинах 2200:100=22(яблока) - в одном ящике 11*22=242(яблока) - осталось во втором магазине ответ: во втором магазине осталось 242 яблока.
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