Сочинение описание на тему Весна

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Наступила весна..Я очень люблю весну! Еще на полях лежит снег, а птицы уже начинают щебетать.Скоро весь снег растает и вылезет новая, свежая травка, все птички вернутся на Родину, ручейки будут бежать по дорогам,дети будут тайком от мамы снимать шапки..Люблю весну!