На юношеских соревнованиях о плаванию на 100 м косте осталось проплыть четвёртую ч??сть дистанции а вите пятую её часть кто из них ближе к финишу и на сколько метров

Математика
На юношеских соревнованиях о плаванию на 100 м косте осталось проплыть четвёртую ч??сть дистанции а вите пятую её часть кто из них ближе к финишу и на сколько метров
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
100/4=25 осталось косте 100/5=20 осталось вите 25-20=5 на столько витя ближе к финишу
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