На юношеских соревнованиях о плаванию на 100 м косте осталось проплыть четвёртую ч??сть дистанции а вите пятую её часть кто из них ближе к финишу и на сколько метров

Математика

На юношеских соревнованиях о плаванию на 100 м косте осталось проплыть четвёртую ч??сть дистанции а вите пятую её часть кто из них ближе к финишу и на сколько метров

Автор: Гость