Что такое древний мир

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Что такое древний мир
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Дре́вний мир — период в  истории человечества, выделяемый между  доисторическим периодом и началом  средних вековв  Европе[1]. В других регионах временные границы древности могут отличаться от европейских. Например, концом древнего периода в  Китае иногда считают появление империи  Цинь[2], в  Индии — империи  Чола[3][4][5], а в  Америке — началоевропейской колонизации[6].
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