Что такое древний мир

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Дре́вний мир — период в истории человечества, выделяемый между доисторическим периодом и началом средних вековв Европе[1]. В других регионах временные границы древности могут отличаться от европейских. Например, концом древнего периода в Китае иногда считают появление империи Цинь[2], в Индии — империи Чола[3][4][5], а в Америке — началоевропейской колонизации[6].